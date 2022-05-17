Esnaf Kefalet Kredi şartları nelerdir 2022? Esnaf Kefalet kredisi almak için hangi evraklar gereklidir? Esnaf Kefalet kredi limiti!

2022 Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir?
Esnaf kefalet kredisi alabilmenin güncel şartları, şöyle sıralanmıştır:
• İşyerinin faaliyette olduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olmak
• Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüklerine kayıtlı olmak
• En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlamış olmak
En az 3 ay boyunca aktif olarak hizmet vermemiş ve resmi olarak vergi numaralı olarak çalışmamış olan kişiler esnaf kefalet kredilerinden yararlanamazlar. 3 aylık hizmet süreleri tamamlandıktan sonra başvuru yapmaları gereklidir.
Esnaf Kefalet Kredisi Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
Esnaf kefalet kredisine başvuracak olan kişilerin teslim etmeleri gereken evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Nüfus cüzdanının aslı
• Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
• Adresli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Vergi levhasının aslı
• Oda kaydının aslı
• Esnaf sicil belgesinin aslı
• Vergi dairesi mükellefiyet belgesi
• Yıllık ciroyu gösteren belge
Esnaf Kefalet Kredi Limiti Ne Kadardır?
Esnaf kefalet kredilerinin kullanılabileceği maksimum tutarlar, esnaflar tarafından kullanılması talep edilen kredi türlerine göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirlenmiş esnaf kefalet kredileri maksimum kullanım tutarları, şöyle sıralanmıştır:
• İşletme kredisi: 150.000 TL
• Araç alım kredileri: 300.000 TL
• İşyeri edindirme kredileri: 300.000 TL
• Hammadde ve demirbaş alım kredisi: 300.000 TL