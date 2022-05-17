19 Mayıs Perşembe EFT ve havale yapılabiliyor mu? PTT ve noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs Bankalar açık mı 2022?

19 Mayıs Bankalar açık mı 2022? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda banka, PTT ve noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar, hangi kurumların açık olup olmayacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs Bankalar açık mı 2022? 19 Mayıs Perşembe EFT ve havale yapılabiliyor mu? Yarın PTT ve noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!