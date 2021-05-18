19 Mayıs Borsa İstanbul (BİST) açık mı 2021? 19 Mayıs Çarşamba borsa tatil mi, çalışıyor mu?

Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Borsa İstanbul (BİST) açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs borsa tatil mi 2021? İşte detaylar!
19 MAYIS 2021 BORSA (BİST) AÇIK MI?
Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 20 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir.