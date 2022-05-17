PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? Bursluluk parası yattı mı? 2022 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu?

İOKBS bursları yoğun ilgi gören konu başlıklarından oluyor. Ortaokuldan 5,6,7,8 sınıflar ve liseden 9,10, 11'nci sınıfların girebildiği sınav sonrası başarılı olan öğrenciler PYBS burs parasını alıyor. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
BURSLULUK PARALARI YATTI MI?
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
İOKBS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.
İOKBS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?
2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.
ÖĞRENCİLER SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER GETİREBİLİR?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.