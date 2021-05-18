19 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu? 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı 2022? MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Arasi PTT...

19 Mayıs kargolar açık mı 2022? Sorusu gündemde yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında kargolar yer aldı. Peki, 19 Mayıs yurtiçi, aras, sürat kargo açık mı, çalışıyor mu 2022? 19 Mayıs kargolar tatil mi 2021? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.