👉Güncel olarak açık liseden mezun olma koşulları, şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşını doldurmamış olan kişiler için en az 8, 18 yaşını doldurmuş olan kişiler için en az 5 dönem ders almak
• Kazanılmış olan toplam kredi sayısının 170 olması
• Müfredat tarafından belirlenmiş olan ortak derslerden başarılı olunması
• Dil ve anlatım dersinden başarılı olunması (Açık Lise Mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için kişilerin mutlaka bu dersi vermeleri gereklidir.Bu ders verilmeden mezuniyet diploması alınması mümkün değildir.)
• En az 1 dönem açık öğretin sınavına girilmesi
• Açık öğretim lisesinde okunmakta olan ilgili alan derslerinin başarılı olarak verilmesi
18 yaşını doldurmamış olan kişilerin en az 8 dönem içinde bitiremedikleri açık liselerden mezun olabilmeleri için, okumaya devam etmeleri gereklidir.
👉Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Açık meslek liselerinden mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Yüz yüze verilmesi mecburi olan derslere katılım sağlanması
• Ortak dersler için yılda 3 kez sınava girmek
• Toplamda 8 öğretim döneminin altısında yüz yüze eğitim alınması
• Bölümlere göre belirlenmiş olan kredilerin tamamlanmış olması
• Farklı bir liseden mezun olmuş olan ancak yeniden meslek liselerinden okumak isteyen kişilerin lise diplomalarının olması ve lise diploması ile yapılan kayıtlarda alan derslerinin sorumluluğunun olmaması
• Daha önceden ilgili meslek liselerinde eğitim gören ancak bırakmış olan kişiler için 6 dönem eğitim alınması yeterlidir.
Mesleki açık lise mezuniyeti gerçekleştirdikten sonra kişiler almış oldukları diplomaları ile ilgili mesleklerini yapmak için başvuruda bulunabilirler.
👉Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Hangi Bölümler Vardır?
Açık öğretimin meslek liselerinde güncel olarak var olan bölümler şöyle sıralanmıştır:
• Adalet
• Aile ve Tüketici Hizmetleri
• Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
• Bahçecilik
• Bilişim Teknolojileri
• Büro Yönetimi
• Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
• Denizcilik
• Eğlence Hizmetleri
• El Sanatları Teknolojisi
• Elektrik-Elektronik Teknolojisi
• Gıda Teknolojisi
• Giyim Üretim Teknolojisi
• Grafik ve Fotoğraf
• Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
• Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
• Harita Tapu Kadastro
• Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
• Hayvan Sağlığı
• İmam-Hatip Lisesi
• İnşaat Teknolojisi
• Kimya Teknoloji
• Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
• Kuyumculuk Teknolojisi
• Laboratuvar Hizmetleri
• Makine Teknolojisi
• Matbaa
• Metal Teknolojisi ,
• Metalurji Teknolojisi
• Meteoroloji
• Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
• Motorlu Araçlar Teknolojisi
• Muhasebe ve Finansman
• Müzik Aletleri Yapımı
• Pazarlama ve Perakende
• Plastik Teknolojisi
• Sanat ve Tasarım
• Seramik ve Cam teknolojisi
• Tarım Teknolojisi
• Tekstil Teknolojisi
• Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
• Ulaştırma Hizmetleri
• Yiyecek İçecek Hizmetleri