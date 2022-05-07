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    • Haberler
    • 07.05.2022 21:10
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    • 07.05.2022 21:16
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    🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! 🌷Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022 araştırılmaya başlandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için saatler kala sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler ya da SMS, Whatsapp üzerinden gönderecek olanlar En unutulmaz, yeni Anneler Günü mesajlarını öğrenmeye çalışıyor. Whatsapp, SMS üzerinden gönderebileceğiniz ya da Facebook, Instagram, Twwitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

    🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! 🌷Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 8 Mayıs Pazar Günü 2022 Anneler Günü kutlanacak şimdiden mesajlar, sözler araştırmaları başladı. Hem mesaj olarak yollayacaklar hem de sosyal medyadan paylaşacaklar için çok mutlu edecek Anneler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI, RESİMLİ VE RESİMSİZ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

    Anneler Günü'nde yanında olamasam da bu mesajım bir nebze de olsa yüzünü güldürsün ANNEM... İyi ki benim annemsin, iyi ki senin evladınım. Günün kutlu olsun...

    Sofrada artar, taşar. Bahçede açar, parlar. Evin en güzel yerinde, çiçek gibi kokar... Anneler Günü'nüz kutlu olsun...

    Ne öğrendiysem senden... Ne gördüysem senden... Sen ki beni var eden, büyüten... Emeklerin sonsuz, kalbin gibi olsun gülüşün de kocaman! Seni çok seviyorum annem...

    Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım. Anneler günün kutlu olsun canım annem!

    Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

    Anneler Günü bir gün değil; her gündür. Sevgin her gün içimizde, sen bizim evimizde bir meleksin annem.

    Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

    Annelik en kutsal bağdır. Seni bana bağlayan her şeye şükürler olsun... İyi ki benim annemsin...

    Geleceğin güzel annesi... Sen dünyanın en güzel kadını, en merhametli insanısın... Anneler Günün kutlu olsun.

        Anneler geleceğin doktorlarını, öğretmenlerini, mimarlarını ve en önemlisi de 'insanlarını' yetiştirenlerdir... Gününüz kutlu olsun. İnsanlık sizin kadar güzel olsun...

        Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

        Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

        Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

        Toprağına bakarken, çiçeklerini sularken... Hep bir yanım eksik, bir kanadım kırık anne... Bu dünyadaki hasretim, sana kavuşunca bitecek anne...

        Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

        Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

        Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.

        Evimizin neşesi, kalbimizin sahibi; dünyadaki en güzel kuştan bile güzeldir sesi... Neşen, gülüşün, sesin hiç eksik olmasın annem...

        Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
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        Haberler Haberler 🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! 🌷Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri!
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