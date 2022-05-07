🌸ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022! 🌷Whatsapp, SMS en güzel, anlamlı, resimli, duygusal, kısa, uzun, mutlu eden Anneler Günü mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 8 Mayıs Pazar Günü 2022 Anneler Günü kutlanacak şimdiden mesajlar, sözler araştırmaları başladı. Hem mesaj olarak yollayacaklar hem de sosyal medyadan paylaşacaklar için çok mutlu edecek Anneler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI, RESİMLİ VE RESİMSİZ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Anneler Günü'nde yanında olamasam da bu mesajım bir nebze de olsa yüzünü güldürsün ANNEM... İyi ki benim annemsin, iyi ki senin evladınım. Günün kutlu olsun...
Sofrada artar, taşar. Bahçede açar, parlar. Evin en güzel yerinde, çiçek gibi kokar... Anneler Günü'nüz kutlu olsun...
Ne öğrendiysem senden... Ne gördüysem senden... Sen ki beni var eden, büyüten... Emeklerin sonsuz, kalbin gibi olsun gülüşün de kocaman! Seni çok seviyorum annem...
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım. Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.
Anneler Günü bir gün değil; her gündür. Sevgin her gün içimizde, sen bizim evimizde bir meleksin annem.
Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Annelik en kutsal bağdır. Seni bana bağlayan her şeye şükürler olsun... İyi ki benim annemsin...
Geleceğin güzel annesi... Sen dünyanın en güzel kadını, en merhametli insanısın... Anneler Günün kutlu olsun.