Soğuk baklava tarifi! Malzemeler ve püf noktası... Tadı damaklarda kalacak pratik hazırlanan ve lezzetli evde soğuk baklava nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala evlerinde yapmak isteyenler tarafından soğuk baklava tarifi oldukça merak ediliyor. Geleneksel tatlılar arasında yer alan ve bayram günlerinde misafirlere sunulan baklavanın pek çok çeşidi vardır, soğuk olarak servis edileni de oldukça beğeniliyor. Peki tadı damaklarda kalacak pratik hazırlanan ve lezzetli evde soğuk baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan kolayca yapılabilen ve yiyenin bir tane daha isteyeceği soğuk baklava yapılışında kullanılan malzemeler ve püf noktalar haberimizde yer alıyor.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
1 paket baklavalık yufka (800g)
150g tereyağı
3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)
Şerbeti için;2 su bardağı şeker
1 su bardağı su
2 su bardağı süt
Arası için;
1 kase iri çekilmiş fıstık (dilerseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz)
Üzeri için;
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı süt tozu