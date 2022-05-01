Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı! Ev yapımı cevizli baklava tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar...

Sonra yufkayı ortadan ikiye bölüp oklavaya sarıp oklavanın iki ucundan büzüp oklavadan çıkartıp istediğiniz boyutta kesip yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Tepsiniz dolana kadar aynı işleme devam edin.

Üzerine erimiş tereyağı gezdirilip önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Şerbeti hazırlayıp 10 dakika kaynatıp sonra limon koyup bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tatlı ılık şerbeti sıcak olarak tatlıya dökün. Afiyet olsun.