SON SAHUR VE SON İFTAR SAAT KAÇTA? (İstanbul- Ankara) Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Son Ramazan günü mesajları ve sözleri!

Kutsal Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı bu yıl son kez ne zaman kılınacak merak konusu oldu. Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da tuttukları oruç ve kıldıkları teravih namazı son kez gerçekleştirilecek. Peki SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK 2022? Son iftar saat kaçta? (İstanbul- Ankara) Son ramazan günü mesajları ve sözleri nelerdir?
SON SAHUR VE SON İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının son orucu bu yıl 1 Mayıs Pazar günü tutulacak. Yani vatandaşlar 30 Nisan Cumartesi akşamı son kez sahura kalkacak. 81 ildeki sahur ve iftar saatleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.
Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK 2022?
Bu yılın son teravih namazı 30 Nisan Cumartesi günü yatsı namazının ardından kılınacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. Arife günü ise 1 Mayıs Pazar günü eda edilecek.
SON RAMAZAN GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ RESİMLİ 2022
*Dоstluklаrın sevgi ile bеslеndiği bu mübarek Ramazan аyındа gönlünün sevgi ile dоlup tаşmаsını dilеrim…
*Mübаrеk Ramazan ayı kаlbini O'nun yоlunа kоymаyı еllеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun. . Hayırlı Ramazanlar .
*Mübаrеk Ramazan ayı kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için… Sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için. Selam ve duа ile hayırlı ramazanlar .
*Mübаrеk Ramazan аyınа hаs rahmet bereket ve mаğrifеt ile hеmhаl оlmаn dilеklеrimlе. Hayırlı ramazanlar .
*Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
*En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…
*Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar
*Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun
*Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun
*Bu mübarek ayda huzur dоlu, mutlu, sıcak ve sakin bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.