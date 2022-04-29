30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Cumartesi günü noterler açık mı? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?

Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar işlemlerini halletmek istedikleri için Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu sorularının yanıtlarını araştırıyor. En çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan ve evlenme sözleşmesi, miras taksimi, vasiyetname, tespit tutanağı, vekaletname gibi daha pek çok önemli işlemlerin halledildiği noterlerin kendi ilinde açık olup olmadığı hafta sonu nöbetçi şubelerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler çalışma günlerini merak ediyor. Peki hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?
CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.
Nöbetçi noterlik mesai saati Cumartesi: 09.00 - 16.00; Pazar günü: 10.00 - 14.00 saatleri arası hizmet vermektedir.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,