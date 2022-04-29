30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu? Cumartesi günü noterler açık mı? Hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?

Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar işlemlerini halletmek istedikleri için Cumartesi günü noterler açık mı? 30 Nisan Cumartesi noterler hizmet veriyor mu sorularının yanıtlarını araştırıyor. En çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan ve evlenme sözleşmesi, miras taksimi, vasiyetname, tespit tutanağı, vekaletname gibi daha pek çok önemli işlemlerin halledildiği noterlerin kendi ilinde açık olup olmadığı hafta sonu nöbetçi şubelerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler çalışma günlerini merak ediyor. Peki hafta sonu nöbetçi noterler açık mı kapalı mı?