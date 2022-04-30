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    • Haberler
    • 30.04.2022 09:55
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    • 30.04.2022 10:07
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    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İstanbul, Bolu... AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem mi oldu? An önce deprem nerede oldu? soruları megakent İstanbul ve Bolu'daki vatandaşlar tarafından yoğun olarak araşırılıyor. İşte AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, kaç şiddetinde? soruları gündemde yer alıyor. İstanbul ve Bolu'da yaşayan binlerce kişi internet arama motorlarında AFAD ve Kandilli'inin son depremler listesini araştırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Bolu'da deprem meydana geldi. Korkutan deprem İstanbul'dan da hissedildi. İşte konuya ilişkin gelişmelerin detayları...

    AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.53 olarak kaydedildi. Depremi İstanbul'daki bir çok kişi de hissetti.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 11.8 olarak duyurdu.

    30 NİSAN AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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    Haberler Haberler DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İstanbul, Bolu... AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
        SON DAKİKA