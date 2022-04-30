DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İstanbul, Bolu... AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.53 olarak kaydedildi. Depremi İstanbul'daki bir çok kişi de hissetti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini ise 11.8 olarak duyurdu.