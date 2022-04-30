DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İstanbul, Bolu... AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 30 Nisan deprem mi oldu, kaç şiddetinde? soruları gündemde yer alıyor. İstanbul ve Bolu'da yaşayan binlerce kişi internet arama motorlarında AFAD ve Kandilli'inin son depremler listesini araştırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Bolu'da deprem meydana geldi. Korkutan deprem İstanbul'dan da hissedildi. İşte konuya ilişkin gelişmelerin detayları...
30 NİSAN AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ