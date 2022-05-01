ARİFE GÜNÜ TUTULAN ORUÇ BİN GÜNE EŞİT



"Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur."

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor; Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.

Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman arİfe günü kardeşi Hz. Âişe Validemizin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:

Orucunu boz, dedi. Hz. Âişe: "Resûlullahın (s.a.v.) 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim" dedi. (Tergîb ve Terhîb Trc)

"Kefaret olur", günahları örter, affettirir demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?

Başka bir rivayette ise Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: ''Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir. (Tergîb ve Terhîb Trc., 2. 460) Demek ki, bir günlük arife orucu, üç yıllık normal günlerde tutulan oruç sevabına denktir.''