KİMPUR borsada hangi tarihte işlem görecek? Kmpur halka arz sonuçları açıklandı mı? KİMPUR borsa kodu ve hisse fiyatı nedir?

Tüm illerden vatandaşlar özellikle halka arz firmalarını takip eden yarışmacılar ekonomi gündeminde Kmpur halka arz sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya sektörlerine hammadde tedariki sağlayan Kimteks Kimya şirketi 1983 yılında hizmete başladı. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve başvurusu onaylanan KİMPUR borsada hangi tarihte işlem görecek? KİMPUR borsa kodu ve hisse fiyatı nedir?
KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları.ile ilgili açıklama henüz gelmedi.
Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)
Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)
Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)
Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)