KİMPUR borsada hangi tarihte işlem görecek? Kmpur halka arz sonuçları açıklandı mı? KİMPUR borsa kodu ve hisse fiyatı nedir?

2015: Kimteks Kimya, iki iş grubunda iki farklı firma olarak devam etme kararı alarak asimetrik bölünme işlemi ile poliüretan iş kolunu Kimpur şirketi altında yürütme kararı aldı. Kimteks Kimya hammadde distribütörlük ve dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.

2016: Kimteks Poliüretan, "Yeniden Yapılanma – Değişim" programı başlatmış olup 26 kişilik Ar-Ge ekibi kurulmuştur.

2020: Poliüretan hammadde satışları başlatılmıştır.

2021: EVA ürün grubunda üretim faaliyeti göstermek üzere Kimplast firmasının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa'da faaliyetleri genişletmek amacıyla bir şirket satın alınması için karar alınmıştır. Malta merkezli olmak üzere %100 Kimpur iştiraki olan Kimpur Malta kurulmuştur.