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    • Haberler
    • 01.05.2022 09:43
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    • 01.05.2022 09:57
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    1 Mayıs bugün Arefe mi? 2022 Arife günü bugün mü idrak edilecek? Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor?

    11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlayan Müslüman vatandaşlar Bugün Arefe mi? 2022 Arefe günü ne zaman idrak edilecek sorularına yanıt arıyor. Özellikle çalışanlar Arefe gününün resmi tatile dahil olup olmadığını öğrenmek ve bu doğrultuda Ramazan Bayramı tatil planını ayarlamak istiyor. Peki Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor? Birlik ve beraberliği simgeleyen, sevenlerin bir araya geldiği, küslerin barıştığı Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek, kaç gün sürecek?

    takvim.com.tr
    Bugün Arefe mi?

    Bugün Arefe mi? 2022 Arefe günü ne zaman idrak edilecek? Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı sona ererken bir yandan da Arefe günü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte özellikle çalışan vatandaşların merak ettiği tüm bilgiler...

    BUGÜN AREFE Mİ, 2022 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    2022 yılı Arefe günü 1 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Özel sektörde Pazar günü çalışanlar yarım gün idari izinli sayılacak. Yani Arefe günleri yarım gün resmi tatil oluyor.

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

        Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
        Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
        Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
        Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

        "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

        AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

        Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

        Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

        Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

        Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.
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        Haberler Haberler 1 Mayıs bugün Arefe mi? 2022 Arife günü bugün mü idrak edilecek? Ramazan ayı, orucu ne zaman bitiyor?
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