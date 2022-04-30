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    • Haberler
    • 01.05.2022 10:34
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    • 01.05.2022 10:35
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    1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılan yollar! 1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI 2022? Saat kaçta açılacak?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ramazan Bayramı arefesi ile aynı gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde miting düzenleneceğinden sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Araç sahiplerinin mağdur olmaması için öncesinde hangi yolların kapatılacağı duyuruldu. Peki 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı 2022? İşte 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...

    1 MAYIS’TA HANGİ YOLLAR KAPALI, HANGİ YOLLAR AÇIK 2022?

    Yüzbinlerce sürücüyü ilgilendiriyor. İstanbul'da bazı yollar 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birçok bölgede yollar geçici süreliğine trafiğe kapalı olacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramında mitingler düzenlenecek. Hal böyle olunca sürücüler hangi yolların kapalı, hangi yolların açık olduğunu merak ediyor. Peki 1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI 2022? İşte 1 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılan yollar ve diğer tüm detaylar...

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatiller arasında bulunmaktadır.

    2022 resmi tatil günleri şöyle;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

    1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI 2022?

    İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

        Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

        Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

        Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.

        EN GÜZEL 1 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ!

        1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

        Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

        1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

        ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.
        Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

        İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme." (Benjamin Franklin)

        Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

        Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

        Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

        Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

        Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

        "Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…
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