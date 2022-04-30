İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanmaya başlayacak. Bayram sabahı her yıl olduğu gibi camiler ibadet etmeye gelen müslümanlarla dolup taşacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler Diyanet il il bayram namazı vakitlerini merak ediyor. Haberimizde tüm illerin 2022 bayram namazı saatlerinde ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da bayram namazı saat 06.34'te başlayacak.
Ankara'da bayram namazı saati: 06:20 olarak belirlendi.
İzmir'de ise bayram namazı saat 06.45'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.