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    • Haberler
    • 30.04.2022 16:20
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    • 30.04.2022 16:20
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    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri!

    Bayramın gelişiyle birlikte ilk sabah tüm müslümanlar namaz için camilere akın edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandalar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya koyuldu. Bayrama az bir süre kala artık 81 ilde milyonlarca kişi Ramazan Bayramı namazı hakkındaki açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ili l namaz vakitlerini duyurdu. Peki İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak?

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanmaya başlayacak. Bayram sabahı her yıl olduğu gibi camiler ibadet etmeye gelen müslümanlarla dolup taşacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler Diyanet il il bayram namazı vakitlerini merak ediyor. Haberimizde tüm illerin 2022 bayram namazı saatlerinde ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da bayram namazı saat 06.34'te başlayacak.

    Ankara'da bayram namazı saati: 06:20 olarak belirlendi.

    İzmir'de ise bayram namazı saat 06.45'te kılınacak.

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    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

        Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
        Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
        Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
        Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

        "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."
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        Haberler Haberler İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı sabah saat kaçta kılınacak? Diyanet il il namaz vakitleri!
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