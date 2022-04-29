5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün mü oldu, ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı'na sadece sayılı günler kaldı ve planlar yapan vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI, 9 GÜN OLACAK MI?
1 Mayıs tarihi Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor ve 2 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanıyor. 29 Nisan cuma günü mesai sonrasında hafta sonu mesaisi olmayanlar bayram tatiline başlayacaklar.
2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı günleri olarak geçiyor ve bu tarihlerde bayram tatili olacak. 5-6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklenirse bayram tatili 9 güne çıkmış olacak. Henüz bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
RAMAZAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ
(Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.) [İbni Mace, Taberani]
(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.) [İsfehani]
(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.) [İbni Asakir]
Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya eden, büyük saadete kavuşur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.) [Taberani]