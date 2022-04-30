MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ? 30 Nisan Mino Raiola neden öldü? Son dakika açıklama geldi! Mino Raiola kimdir, kaç yaşındaydı?

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini üstlenen İtalyan menajer Mino Raiola'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mino Raiola hakkında sık sık çıkan 'Öldü' iddiaları için geçtiğimiz günlerde "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." açıklaması yapmıştı. Raiola'dan bu kez kötü haber geldi. Peki MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ? 30 Nisan Mino Raiola neden öldü? Mino Raiola kimdir, kaç yaşındaydı? İşte son dakika gelişmenin detayları...