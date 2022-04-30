MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ? 30 Nisan Mino Raiola neden öldü? Son dakika açıklama geldi! Mino Raiola kimdir, kaç yaşındaydı?

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini üstlenen İtalyan menajer Mino Raiola'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Mino Raiola hakkında sık sık çıkan 'Öldü' iddiaları için geçtiğimiz günlerde "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." açıklaması yapmıştı. Raiola'dan bu kez kötü haber geldi. Peki MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ? 30 Nisan Mino Raiola neden öldü? Mino Raiola kimdir, kaç yaşındaydı? İşte son dakika gelişmenin detayları...
MİNO RAİOLA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Son dakika haberine göre Mino Raiola hayatını kaybetti. 1 aydır Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gören Raiola 54 yaşında öldü. Ünlü menajerin hastalığı hakkında bilgi paylaşılmazken, Twitter hesabından ailesi tarafından açıklama yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde Raiola'nın hayatını kaybettiğine dair iddialar çıkmış ancak, ailesi bu durumu yalanlamıştı. İtalyan menajerin sağ kolu Jose Fortes Rodriguez en son yaptığı açıklamada durumunun kötü olduğunu belirtmişti.
MİNO RAİOLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Mino Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ve Mario Balotelli gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.
İtalya'dan Hollanda'ya göçen, restoran sahibiyken tanıştığı isimler sayesinde futbol menajerliğine adım atan, pazarlık becerisi sayesinde yıldız futbolcuların da tercihi olan Raiola'nın Forbes'a göre 68 milyon Sterlin serveti bulunuyordu.
Raiola, futbol tarihinin en büyük transferlerinde başrol oynayıp futbolcuların yıllık ücreti kadar komisyon almasıyla da manşetleri süslemişti. Ünlü menajer, 2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.