Ayakta uyuturlar! Bir dediği diğerini tutmayan 3 burç

Hayatınızda hiç "Daha az önce böyle dememiş miydin?" diye sorduğunuz biri oldu mu? Bazı burçlar var ki, söyledikleriyle insanı hem şaşırtır hem de küçük bir kafa karışıklığı yaşatır. Duygularına, anlık heveslerine ve değişken ruh hallerine göre hareket eden bu burçlar, bir dediklerini diğerine uydurmakta pek başarılı sayılmazlar. İşte ayakta uyutma konusunda adeta ustalaşan, bir dediği diğerini tutmayan 3 burç!