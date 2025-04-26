Ayakta uyuturlar! Bir dediği diğerini tutmayan 3 burç

Hayatınızda hiç "Daha az önce böyle dememiş miydin?" diye sorduğunuz biri oldu mu? Bazı burçlar var ki, söyledikleriyle insanı hem şaşırtır hem de küçük bir kafa karışıklığı yaşatır. Duygularına, anlık heveslerine ve değişken ruh hallerine göre hareket eden bu burçlar, bir dediklerini diğerine uydurmakta pek başarılı sayılmazlar. İşte ayakta uyutma konusunda adeta ustalaşan, bir dediği diğerini tutmayan 3 burç!
(Takvim Foto Arşiv)
İkizler Burcu:
Zodyak'ın en hızlı fikir değiştiren burcu şüphesiz ki İkizler! Onlar için her yeni bilgi, her yeni duygu bir yol değişikliğidir. Sabah "kesinlikle yapacağım" dediklerini, akşam "asla" diye rafa kaldırabilirler. Onlarla iletişimde esnek olmanız şart yoksa kafanız karışabilir!
(Takvim Foto Arşiv)
Balık Burcu:
Balıklar duygularının dalgalarında sürüklenir. Sabah verdiği sözü, öğleden sonra değişen ruh haliyle unutabilir. İyi niyetlidirler ama bazen gerçeklikten uzak planlar yaparak sizi pembe hayallere sürükleyebilirler.