PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

Ayakta uyuturlar! Bir dediği diğerini tutmayan 3 burç

Astroloji evreninde bazı burçlar var ki söylediklerine inanıp yola çıkanlar, yol ortasında kalıverir! Tutarsızlıklarıyla ünlü bu burçlar, bazen kendi söylediklerini bile unutur. Bugün başka, yarın bambaşka düşünebilirler. İşte sözleriyle sizi ayakta uyutabilecek, bir dediği diğerini tutmayan 3 burç...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 23:11
Ayakta uyuturlar! Bir dediği diğerini tutmayan 3 burç

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hayatınızda hiç "Daha az önce böyle dememiş miydin?" diye sorduğunuz biri oldu mu? Bazı burçlar var ki, söyledikleriyle insanı hem şaşırtır hem de küçük bir kafa karışıklığı yaşatır. Duygularına, anlık heveslerine ve değişken ruh hallerine göre hareket eden bu burçlar, bir dediklerini diğerine uydurmakta pek başarılı sayılmazlar. İşte ayakta uyutma konusunda adeta ustalaşan, bir dediği diğerini tutmayan 3 burç!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkizler Burcu:
Zodyak'ın en hızlı fikir değiştiren burcu şüphesiz ki İkizler! Onlar için her yeni bilgi, her yeni duygu bir yol değişikliğidir. Sabah "kesinlikle yapacağım" dediklerini, akşam "asla" diye rafa kaldırabilirler. Onlarla iletişimde esnek olmanız şart yoksa kafanız karışabilir!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Balık Burcu:
Balıklar duygularının dalgalarında sürüklenir. Sabah verdiği sözü, öğleden sonra değişen ruh haliyle unutabilir. İyi niyetlidirler ama bazen gerçeklikten uzak planlar yaparak sizi pembe hayallere sürükleyebilirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yay Burcu:
Özgür ruhlu Yaylar için söz vermek ciddi bir taahhüttür ama bu onların doğasına ters! Anlık heyecanla verdikleri sözler, ertesi gün macera arzularının kurbanı olabilir. "Hadi yapalım!" derken, ertesi gün bambaşka bir rotaya sapabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki: Hem yalan hem acizlik
Türk Telekom
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Çok sayıda isim gözaltına alındı! İşte tam liste
909 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu!
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Grand Kartal Otel’de yangın böyle başlamış! Facia anbean güvenlik kamerasında: Görevlinin mutfaktan çıkmasıyla alevler büyüdü
Papa’nın cenaze törenine damga vuran 3 isim! Ağzında sakız, üzerinde mavi takım…
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 5 ölü yüzlerce yaralı
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
CANLI | Papa Franciscus’un cenazesi omuzlarda taşındı! Trump’tan tabutun başında poz
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Cemiyeti programına video mesaj
Trump ve Zelenskiy tarihi kavganın ardından ilk kez bir arada! Vatikan’da Papa’nın cenaze töreni arasında toplantı
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi
Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’na damga vuran an! Ali Koç’un karşına adaylığını koydu! Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 2. perde! 500 bin dolarlık rüşvet iddiasının başrolündeki eski CHP’li vekil Turan Aydoğan da gözaltında
Yeni soğuk hava dalgası geliyor! İstanbul için kritik uyarı
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...