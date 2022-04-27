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    • Haberler
    • 27.04.2022 09:37
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    • 27.04.2022 09:37
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    Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi? Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir?

    Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi? Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir?

    Diyanet’e göre Kadir Gecesi kandil mi?

    Bu mübarek gecede Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlamış, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Peki, Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi? Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir?

    KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

    Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

    Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

    KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

    🔸 Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.

    🔸 Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.

    🔸 Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:

    "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".

    Buhârî, Kadir, 1

        KADİR GECESİNDE NE YAPILIR?

        🔸 Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir. Kur'an ile olan bağ arttırılmalı ve Allah'a olan sevgi ve saygı kuvvetlendirilmelidir.

        🔸 Nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmiştir.

        🔸 Peygamber Efendimize (sav) salat ü selamlar getirilerek O'nun şefaatine nazil olmayı ummak ve ümmet bilincini tazelemek gerekir.

        🔸 Kadir gecesi, günahların bağışlandığı bir gece olarak faziletleri bol olan, Müslümanlara müjdelenen mübarek bir gecedir.

        🔸 Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

        "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."

        Buhârî, Kadir, 1

        🔸 Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        🔸 Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) sormuş ve Peygamber Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarmıştır:

        "Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):

        "Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu".

        Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314

        🔸 Tefekkür halinde olunmalı ve başta dünya hayatı olmak üzere yaşamın bir muhasebesi yapılarak ahirete ilişkin neler yapıldığı gözden geçirilmelidir.

        🔸 Bol bol zikir ve tesbih çekilmelidir. Peygamber Efendimize (sav) salavatlar getirilmelidir.

        🔸 Müminlerle helalleşmeli, rızaları alınmalı, küs ve dargınlar barıştırılmalı, kederli olanların yüzleri güldürülmelidir.

        🔸 Günahlara samimi ve kalpten tevbe edilmeli, istiğfar dilenmeli, bu mübarek gece en iyi şekilde idrak edilmelidir.

        Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

        1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

        2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

        3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

        4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

        5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

        KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4)

        Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.
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        Haberler Haberler Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi? Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir?
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