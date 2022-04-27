Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir? Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi?

Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Peki, Diyanet'e göre Kadir Gecesi kandil mi? Bugün Kadir gecesi mi? Kadir Gecesi neler yapılır, oruç tutmanın sevabı nedir?
KADİR GECESİ KANDİL Mİ?
Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.
Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?
🔸 Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.
🔸 Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".
Buhârî, Kadir, 1