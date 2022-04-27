Bayrama nakit para ile girin! Resmen açıklandı! 90 gün erteleme imkanı ile 40.000 TL hesaplara yatıyor!
2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için şimdiden evlerde hazırlık başlamışken, Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Bayram telaşına yeni bir bayram kredisi hizmeti ile dahil olmak isteyen banka, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı. İşte Vakıfbank'ın bayram kredisi hizmetinin ayrıntıları
Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü alım gücü düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlar, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına makul çerçevede bir kampanya arayışı içerisine girdiler. Bu noktada kendini gösteren Vakıfbank, bayram için özel bir hizmet geliştirdiğini duyurarak vatandaşlara nakit hizmeti sunacağını açıkladı.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olduğu bayram kredisi hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Banka, ilgili şartları sağlayarak bankadan bayram kredisi hizmeti alacak olan vatandaşların, kredi taksiti ödemelerini 3 ay erteleyebileceğini duyurdu. Söz konusu bayram kredisinin cazip teklifleri, vatandaşların kredi hizmetine olan taleplerini arttırdı.
Vakıfbank Bayram Kredisi Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve devlet bankası olmanın avantajlarını geliştirmiş olduğu kampanyalar ile vatandaşlara da hissettiren Vakıfbank, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan bayram kredisi hizmetine göre kredinin üst limitinin 125 bin TL, azami vade sayısının 36 ay ve aylık faiz oranının yüzde 1,55 olduğu bilgisi kaydedildi.
Vakıfbank Bayram Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu
Vakıfbank'ın yaklaşan Ramazan Bayramı için özel olarak geliştirmiş olduğu 125 bin TL limitli, 3 ay taksit ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu yayınlandı.