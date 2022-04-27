📢2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL’den satılacak! 📣A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı’na özel indirimler! Süt, yoğurt, peynir...

A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Nisan Perşembe gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar evine en yakın şubeye gitmeden önce güncel kataloğu incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı'na özel seçenekler yer alırken peynir, süt, yoğurt fiyatları oldukça merak ediliyor. en çok araştırılanlar arasında ise ayçiçek yağı var ve A101 marketlerde yarın itibariyle 2 litre ayçiçek yağı 74,90 TL'den satılacak.