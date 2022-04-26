TV 8.5 CANLI İZLE 📺 TV 8.5 CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ kesintisiz! Manchester City - Real Madrid şifresiz canlı nasıl izlenir?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz yayınlanacak.

EXXEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

EXXEN'den yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz olarak izlenebilecek. Aynı zamanda bu maçların TV 8.5 kanalının yayın akışına eklendiği görüldü.

CANLI NASIL İZLENİR?

Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz olarak EXXEN ve TV 8.5 üzerinden izlenebilecek.

EN SON 2020'DE KARŞILAŞTILAR

İki takım daha önce 2020'de Devler Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip olmuş, City her iki mücadeleyi de 2- 1'lik skorlarla kazanarak turu geçmişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.