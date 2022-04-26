Borsa çöktü mü son dakika? 26 Nisan Borsa neden düşüyor? Devre kesici nedir? Yorumlar!

BORSAYA NE OLDU? SON DURUM!

Gün içinde en düşük 2.402,30, en yüksek 2.510,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 909 bin 776 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,30 puan azalarak 2.418,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,51 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.498,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.402,30, en yüksek 2.510,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 azalışla 2.418,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 2,88, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 3,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 77,66 puan ve yüzde 2,79 düşüşle 2.704,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.