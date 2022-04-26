TV 8.5 FREKANS BİLGİLERİ: TV 8.5 Digitürk'te hangi kanalda? TV 8.5 nasıl izlenir? D-SMART, Digitürk TV 8.5 ekleme!

TV 8.5 Digitürk'te hangi kanalda? TV 8.5 nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. İşte TV 8.5 FREKANS BİLGİLERİ ve D-SMART, Digitürk TV 8.5 ekleme!
TV 8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
D-SMART: Kanal 47
KABLO TV: Kanal
TIVIBU: Kanal 56
TV 8.5 EKLEME NASIL YAPILIR?
Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.
TV8.5 DİGİTÜRK'TE VAR MI?
TV8.5 Digitürk'ten kaldırılmıştır. Digitürk'ün kanal hakkında bilgi paylaşımı şu şekildedir: