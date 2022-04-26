Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? 5-6 Mayıs Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? TATİLLER BİRLEŞTİ Mİ?

Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günlerini kapsıyor. Ancak milyonlarca çalışan ve öğrenci 29 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimiyle bir bakıma bayram tatiline de girmiş bulunuyor ve herhangi bir uzatma olmazsa bayram tatili de 5 güne uzamış oluyor.