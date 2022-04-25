Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı
Ekonomik gelişmelerin ışığında giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın desteğe ihtiyaç duyan emekli müşterileri için özel olarak ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının emekli kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
25.04.2022 09:08 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:37
Bir süredir kötü bir grafik çizen ekonomi piyasalarının gündelik hayatı giderek zorlaştırması, ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emeklilerin iflas bayrağını çekmelerine sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, bayram öncesinde tüm emekli vatandaşların cüzdanları dolsun diye ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.