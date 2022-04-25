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Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Ekonomik gelişmelerin ışığında giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın desteğe ihtiyaç duyan emekli müşterileri için özel olarak ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının emekli kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
25.04.2022 09:08 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:37
Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Bir süredir kötü bir grafik çizen ekonomi piyasalarının gündelik hayatı giderek zorlaştırması, ayın sonunu tek maaş ile getirmeye çalışan emeklilerin iflas bayrağını çekmelerine sebep oldu. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, bayram öncesinde tüm emekli vatandaşların cüzdanları dolsun diye ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.

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Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Vakıfbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Bu sene 68'inci yıl dönümünü kutlayan Vakıfbank hem emekli müşterilerinin hem de diğer müşterilerinin başvuru yapabilecekleri yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdi.

Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Söz konusu hizmetini 125 bin TL ile sınırlandıran banka, hizmetin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak belirledi.

Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Vakıfbank'ın kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ve emekli müşterilerinin kullanımına da müsaade ettiği yeni ihtiyaç kredisi hizmetinden 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.

Vatandaş bayram gelmeden bayram etti! Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı

Banka, ilgili hizmeti karşılığında bir kereliğe mahsus olmak üzere 200 TL tutarında tahsis ücreti alacağını bildirdi.

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