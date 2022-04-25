Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.04.2022 00:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 06:58
    ABONE OL

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

    Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Arefe ise 1 Mayıs Pazar günü eda edilecek. Bayramda kargoda işi olan vatandaşlar Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras kargonun çalışma saatlerini araştırıyor. Peki RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu, çalışacak mı? İşte RAMAZAN BAYRAMI KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ...

    RAMAZAN BAYRAMI’NDA KARGOLAR AÇIK MI?

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan Ayı'nın son günlerini yaşadığımız şu günlerde bayrama az bir süre kala bir çok soru gündemde yer alıyor. Kargo alıp vermek isteyen vatandaşlar bayramda kargo şubelerinin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras kargodan konuya ilişkin yapılan açıklamalar...

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

    Bayram tatillerinde kargo şirketlerinin çalışma durumu yönetim kararlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras kargonun çalışma planı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Öte yandan 2022 kargo çalışma saatleri ise şöyle...

    2022 KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

    SÜRAT KARGO

    Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
    Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

    Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
    Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Haberler RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI? 2022 Arife, bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, UPS, Sürat, Aras çalışıyor mu? Çalışma saatleri!
            SON DAKİKA