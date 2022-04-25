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    • Magazin
    • 25.04.2022 17:43
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    • 25.04.2022 17:47
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    Gizem Hatipoğlu hamile mi? Gizem Hatipoğlu ikinci çocuğuna mı hamile? Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Magazin gündeminde yoğun bir şekilde Gizem Hatipoğlu hamile mi? Gizem Hatipoğlu ikinci çocuğuna mı hamile sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Survivor yarışmasında tanışan ve hayatlarını yıllar önce birleştiren Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu çifti bir kızlarıyla mutlu evliliklerini sürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftin ikinci çocuklarını beklediklerine dair iddialar dolaşıyor. Peki iddialar doğru mu? Hayatına dair bilgilerin de merak edilmeye başlandığı Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    takvim.com.tr
    Gizem Hatipoğlu hamile mi?

    Gizem Hatipoğlu hamile mi? Gizem Hatipoğlu ikinci çocuğuna mı hamile? Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor Panoroma sunucusu Hakan Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik süren Gizem Hatipoğlu'nun ikinci çocuğuna hamile olduğuna ilişkin iddialar dolaşıyor. Magazin gündemini yakından takip edenler gerçek bilgiyi öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    GİZEM HATİPOĞLU HAMİLE Mİ?

    Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu çiftinden bu konuya dair bir açıklama gelmedi, dolayısıyla hamile olup olmadığı bilinmiyor. Çiftin Lila adlı bir kızı bulunuyor.

    GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

    1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödül kazandı.

    Var Mısın Yok Musun yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınırlık sağlayan Gizem Hatipoğlu, bu yarışmanın ardından Survivor yarışmasında yer aldı. 2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunu yapmıştır.

    Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenmiştir. Hatipoğlu çiftinin Lila adında bir kızı vardır.

        HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

        Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

        Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

        Hakan, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.
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        Haberler Magazin Gizem Hatipoğlu hamile mi? Gizem Hatipoğlu ikinci çocuğuna mı hamile? Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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