Gizem Hatipoğlu hamile mi? Gizem Hatipoğlu ikinci çocuğuna mı hamile? Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor Panoroma sunucusu Hakan Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik süren Gizem Hatipoğlu'nun ikinci çocuğuna hamile olduğuna ilişkin iddialar dolaşıyor. Magazin gündemini yakından takip edenler gerçek bilgiyi öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
GİZEM HATİPOĞLU HAMİLE Mİ?
Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu çiftinden bu konuya dair bir açıklama gelmedi, dolayısıyla hamile olup olmadığı bilinmiyor. Çiftin Lila adlı bir kızı bulunuyor.
GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?
1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödül kazandı.
Var Mısın Yok Musun yarışma programıyla geniş kitleler tarafından tanınırlık sağlayan Gizem Hatipoğlu, bu yarışmanın ardından Survivor yarışmasında yer aldı. 2011 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Star Life adlı magazin programında sunuculuk yapan Hatipoğlu, 2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın da sunuculuğunu yapmıştır.
Gizem Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde aynı yarışmadan tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenmiştir. Hatipoğlu çiftinin Lila adında bir kızı vardır.