Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi gerçek mi? Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi nedir, doğru mu?

TRENDYOL 12. YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ NEDİR, DOĞRU MU?

Trendyol tarafından düzenlenen bir hediye çeki kampanyası bulunmuyor. Trendyol'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı haberleşme ve sosyal medya platformlarında yer alan "Trendyol 12. Yıl Dönümü Hediyesi" başlıklı bağlantı ve yönlendirmelerin şirketimizle ilgisi bulunmamaktadır. Trendyol olarak tarafımızdan gönderilmeyen bu tür kötü niyetli ve kimlik avı şüphesi bulunan bağlantılara itibar edilmemesini rica ederiz. Bu paylaşımlar ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz"

TRENDYOL 12. YIL DÖNÜMÜ HEDİYE ÇEKİLİŞİ NEDİR?

Trendyol adına gönderilen mesajda kısa bir link yer alıyor. Bu linke tıklayanların önüne birkaç kısa sorudan oluşan kısa bir anket geliyor. Anketin her aşaması tıklamalarla önünüze geliyor. Aşamaları geçtikten sonra ise 3 kutu seçmeniz isteniyor. Seçilen kutulardan birinden iPhone kazandınız şeklinde sahte bir mesaj çıkıyor.

Kurbanlarına, "iPhone almak için bu paylaşımı 10 kişiye daha göndermeniz gerekiyor" talebinde bulunuluyor. Bu tıklamalarla birçok bilgiyi karşı tarafa aktarmış olabilirler. İkincisi ise doldurulan anketlerden sonra açık adres ve isim soy isim gibi bilgiler isteniyor. Ardından sizin adınıza PTT'ye bir paket gönderiliyor. Burada paketi almanız için ise 100 TL veya bazen 200 TL gibi bir ödeme yapmanız istenir. Ödeme yaptıktan sonra kutuyu alabileceğiniz söyleniyor. Kutuyu aldıktan sonra içinde hiçbir şey olmayan boş bir paket sizi karşılamış oluyor.