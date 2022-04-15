Yaşlılara aylık kesintisiz yardım parası! Hesaplara 865,76 TL, 1.084,55 TL, 1.298,63 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Nüfus cüzdanı ile başvuranlar...

👉YAŞLI AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili başvurabilir.

65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabilir.

Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı

Tutar: 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için 1.084,55-TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.