Kamuda çalışmak isteyenlere müjde KPSS şartsız personeller alınacak! 5 bin 665 lira maaş! Kültür ve Turizm Bakanlığı, KGM, Milli Saraylar İdaresi...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da , kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 224 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin mühendis, tekniker, avukat, büro personeli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.