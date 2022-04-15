Kamuda çalışmak isteyenlere müjde KPSS şartsız personeller alınacak! 5 bin 665 lira maaş! Kültür ve Turizm Bakanlığı, KGM, Milli Saraylar İdaresi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personeller alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları için güncel iş ilanları yayımlandı. En az lise ve dengi okul mezunu olmak yetiyor. KPSS puanına bakılmıyor. Başvurular bugün başladı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı için başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda işlemlerini yapabilecek. İşte detaylar...
Kamuda çalışmak isteyenlere müjde duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 149, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 224, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 144 sözleşmeli personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuruların 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü, ''Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye göndereceklerdir.'' bilgisini paylaştı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ise başvuruların bugün yani 15 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 24 Nisan saat: 23.59'da sona ereceğini açıkladı.
Resmi dairelerde çalışmak isteyen binlerce kişi iş ilanlarını yakından takip ediyor. Kamuda dolgun maaşla 517 kişi alınacak. İlanlar hakkında tüm detaylara haberimizde yer verdik. Bu kapsamda önce Kültür ve Turizm Bakanlığı iş ilanının detaylarına bakalım...
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da , kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 224 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin mühendis, tekniker, avukat, büro personeli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.