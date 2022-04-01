Ramazan ne zaman başlıyor? İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN 2022? Sahura ne zaman kalkılıyor bugün mü yarın mı?

Ramazan ayı gündemde yer alıyor. Nisan ayına gelmemizle birlikte ilk orucun ne zaman tutulacağı, llk sahura hangi gün kalkılacağı merak edilmeye başlandı. Oruç ayı diye bilinen bu önemli ayda milyonlarca müslüman oruç ibadetlerini yerine getirecek. Geçtiğimiz sene ilk oruç 13 Nisan'da tutulmaya başlanmıştı. Gözler şimdi 2022 yılında! Peki bu yıl ilk oruç ne zaman hangi gün 2022? Ramazan ne zaman başlıyor? Sahura ne zaman kalkılıyor bugün mü yarın mı? İşte Ramazan ayı hakkında tüm bilgiler ve il il imsakiye...