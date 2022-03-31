Mimarlar Odası'ndan skandal hareket! PKK'nın yayın organına ödül

TERÖRİSTLER ANISINA KURULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 kişi hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianamede ödül verilen JIN TV'nin PKK'nın amaçları doğrultusunda, 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın, örgüt adına lobi faaliyeti yürüten Fidan Doğan ile örgütün gençlik hareketi üyesi Leyla Şaylemez anısına kurulduğunu aktardı. Kanalın, Almanya'da terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Newa Kadın Vakfı tarafından 8 Mart 2018'de Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe yayına başladığı belirtilirken, iddianamede terör örgütünün görüşleri doğrultusunda propaganda ve ajitasyon içerikli kadın programları yapıldığına dikkat çekildi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI'

İddianamede, JIN TV'nin sözde KCK sözleşmesinin 14/1. maddesi kapsamında oluşturulan basın komitesine bağlı yayın hayatını sürdürdü ifade edilirken şüphelilerin terör örgütü propagandası yaptığı aktarılarak, "Örgütün amaçları doğrultusunda program yapan Güler Yıldız Bastion'un programına Ankara Mimarlar Odası yönetim kurulu olarak görev yaptığı anlaşılan şüphelilerin aldıkları kararla ödül vermek şeklindeki eylemlerinin 'terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, bu şekilde şüphelilerin silahlı terör örgütünün propagandası yapmak suçunu işlediklerine' dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.