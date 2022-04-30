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    • Haberler
    • 30.04.2022 07:04
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    • 30.04.2022 07:04
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    GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Diyanet Gaziantep iftar sahur saatleri! 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta?

    Bin aydan daha hayırlı Mübarek Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. İslam alemi açısından büyük öneme sahip bu ayda müslümanlar oruç ibadetini yerine getirecek. Evlerde Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken il il imsakiyeler araştırılmaya başlandı. Diyanet beklenen imsakiye vakitlerini yayınladı. Peki; 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta? İşte Diyanet Gaziantep iftar sahur saatleri...

    GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Diyanet Gaziantep iftar sahur saatleri! 2022 Antep’te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta?

    GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına artık çok az bir süre kaldı. Resulullah (s.a.a): "Kim ramazan ayını oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder." buyurmuştu. Türkiye'de de milyonlarca kişi oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek. Bu kapsamda Ramazan imsakiyesi gündemde yer alıyor. Diyanet son dakika iftar ve sahur saatlerini paylaştı. Peki 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il ve ilçe ilçe Ramazan imsakiyesi...

    DİYANET GAZİANTEP İFTAR SAHUR SAATLERİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye takvimi duyuruldu. Böylelikle Gaziantep imsakiyesi de belli oldu.

    2022 ANTEP'TE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

    Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi de Ramazan Bayramı başlamış olacak. Gelelim Gaziantep imsakiyesine...

    Antep'te ilk sahur 04:47'de, ilk iftar ise 19:00'da olacak.

    👉 İL İL İMSAKİYELER İÇİN TIKLAYINIZ

    GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

    2022 RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER, SÖZLER

    "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

    "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

    Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

    "Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur." (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

        "Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan'ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban'ı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm 11)

        "Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!" (Heysemî, 203 III, 179)

        "Mü'min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur." (Bkz. Heysemî, III, 51)

        Resulullah (s.a.a): "Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir."

        Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.

        Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah''a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

        Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

        "Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

        "Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum desin'" (Buhârî, Savm 9)

        İmam Zeynelabidin (a.s): "Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiçbir ay seninle fazilette yarışamaz."

        İmam Sadık (a.s): "İnsanın başına bir bela (musibet) geldiği zaman oruç tutsun."

        Resulullah (s.a.a): "Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir."

        Resulullah (s.a.a): "Cennet dört kişinin özlemini çeker, ….biri de Ramazan ayında oruç tutandır."

        Resulullah (s.a.a): "Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar."

        İmam Bakır (a.s): "Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir."

        Resulullah (s.a.a): "Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır."

        Resulullah ( s.a.a.): "Oruç sabrın yarısıdır."

        İmam Ali (a.s): "Oruç, kul ile Yaradanı arasında bir ibadettir, Allah'tan başka kimse onu bilemez."

        Resulullah (s.a.a): "Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur."
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        Haberler Haberler GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Diyanet Gaziantep iftar sahur saatleri! 2022 Antep'te ilk oruç sahur ve iftar saat kaçta?
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