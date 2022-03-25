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    • Haberler
    • 25.03.2022 19:51
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    • 25.03.2022 21:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 733 bin 931 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



    "COVID-19 DÜŞÜŞTE"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirdi.

    Bakan Koca, "COVID-19 DÜŞÜŞTE! Bugünkü vaka sayısı 15.303, vefat sayısı 68. Salgının üstesinden gelmek iyice kolaylaşıyor" açıklamasında bulundu.

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                    Haberler Haberler Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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