Esenler'de 'Süleymancılar' yurdunda çocuklara şiddet uygulayan Aykut Ersöz tutuklandı

MUHALEFETİN PİŞKİNLİĞİ

Geçtiğimiz seçimlerde Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İyi Parti'yi destekleyen Süleymancılar'la ilgili muhalif medya ve siyasilerde suskunluk hakim... Birçok CHP ve İP yandaşı gazete skandalı görmezden gelirken bazıları ise utanmadan faturayı iktidara kesmeye çalıştı.

HEDEF ŞAŞIRTMA ÇABASI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan yaptığı pişkin paylaşımda "Çocuklar tecavüze uğradı akladınız, dövüldü sustunuz siz ne zaman konuşacaksınız? Utanç verici bu tavrınızdan vazgeçin, sorumluları derhal cezalandırılsın." ifadeleriyle hedef şaşırtmaya çalıştı.



Öyle ki söz konusu "Süleymancılar" oluşumu siyasi olarak tıpkı FETÖ gibi CHP ve İP ile iç içe geçmiş durumda. CHP ve İP tayfası oy kaygısıyla Süleymancılar'ın her skandalını örtbas ediyor, görmezden geliyor.