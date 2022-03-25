Esenler'de 'Süleymancılar' yurdunda çocuklara şiddet uygulayan Aykut Ersöz tutuklandı

Esenler Atışalanı Caddesi'nde bulunan 'Süleymancılar' adıyla bilinen oluşuma ait bir yurtta öğrencileri dövdüğü anların ortaya çıkmasının ardından görevli Aykut Ersöz gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Ersöz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Aykut Ersöz ifadesinde şunları iddia etti:
"Ben maden mühendisiyim. Atışalanı Eğitime Hizmet Derneğinde hatırladığım kadarıyla 2021 Nisan ayında büro işçisi olarak girdim. Derneğin bünyesinde erkek öğrenci yurdu bulunmaktaydı. Ben dernekte evrak işleriyle uğraşıyordum. Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardımcı oluyordum. Video görüntülerindeki olay 17 Mart tarihinde meydana geldi. Yurtta etüt sırasında çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben de çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. M.E.P. isimli öğrenci bana karşı alaycı tavırda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Hep beraber gürültüyü arttırdılar.
"SESSİZLİK SAĞLAMAK İÇİN TOKAT ATTIM PİŞMANIM"
Bir anlık öfkeyle sessizlik sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Ben olaydan sonra 18 Mart tarihinde dernekten istifa ettim. Şu anda işsiz durumdayım. Ben yaptığım hatanın farkına vardım. Sonrasında çocuklardan özür dileyerek ortamı tatlıya bağlamıştım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Serbest bırakılmayı talep ederim"
MUHALEFETİN PİŞKİNLİĞİ
Geçtiğimiz seçimlerde Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İyi Parti'yi destekleyen Süleymancılar'la ilgili muhalif medya ve siyasilerde suskunluk hakim... Birçok CHP ve İP yandaşı gazete skandalı görmezden gelirken bazıları ise utanmadan faturayı iktidara kesmeye çalıştı.
HEDEF ŞAŞIRTMA ÇABASI
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan yaptığı pişkin paylaşımda "Çocuklar tecavüze uğradı akladınız, dövüldü sustunuz siz ne zaman konuşacaksınız? Utanç verici bu tavrınızdan vazgeçin, sorumluları derhal cezalandırılsın." ifadeleriyle hedef şaşırtmaya çalıştı.
Öyle ki söz konusu "Süleymancılar" oluşumu siyasi olarak tıpkı FETÖ gibi CHP ve İP ile iç içe geçmiş durumda. CHP ve İP tayfası oy kaygısıyla Süleymancılar'ın her skandalını örtbas ediyor, görmezden geliyor.