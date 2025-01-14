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Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Savcı Yavuz Engin'in değiştirilmesi talebine ret!

Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşmasında dün son savunmasını yapan elebaşı Fırat Sarı, yaptıklarından Sağlık Bakanlığı’nın haberinin olduğunu iddia ederek “Ortaya sunulanlar haber değil kurgu. Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum” dedi. Sarı’nın bu savunması pes dedirtirken davanın 2. Celsesi bugün gerçekleştirilecek. Öte yandan Yenidoğan çetesi davasında sanık avukatlarının, savcının değiştirilmesi talebi başsavcılık tarafından reddedildi. Saat 10:00’da başlayacak duruşmada avukatların tutukluluğa ilişkin talepleri açıklanacak. Detayları takvim.com.tr’den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:47
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Savcı Yavuz Engin’in değiştirilmesi talebine ret!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesi'nin 2. Duruşması bugün de devam ediyor.

    Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 47 sanığın yargılandığı dava saat 10.00'da yeniden başlayacak.

    Dün çete üyeleri son savunmalarını yaparken bugün avukatlar tutukluluğa ilişkin taleplerini dile getirecekler.

    TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI
    Söz alan sanık avukatı Burak Mengü, "Bu yapılan, yasalara ve usule aykırıdır. Heyetinizi yeniden reddediyorum." ifadesini kullandı. Bunun üzerine duruşmada tanıkların dinlenmesinden vazgeçen mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini aldı.

    SAVCININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNE DE RET

    Yenidoğan çetesi davasında sanık avukatlarının, savcının değiştirilmesi talebi başsavcılık tarafından reddedildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Çetenin ele başı olmakla suçlanan tutuklu sanık doktor Fırat Sarı, dünkü savunmasında yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın da haberi olduğunu iddia etti, dönemin müsteşarının kendisini tebrik ettiğini öne sürdü, hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi, suçlamaları kabul etmedi.

    FIRAT SARI: SALONDA BEBEK KATİLİ GÖRMÜYORUM

    Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.

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    Medyaya gerçek dışı haberler sunulduğunu iddia eden Sarı şöyle devam etti:

    "Ortaya sunulanlar haber değil kurgu. Kanıta dayalı değildi. Avukatların itirazına rağmen bu haberler yasaklanmadı. Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Herkes her iddiasını söyleyebilir mi? Vahşilik, canilik her şey söyleniyor. Ben nasıl adil yargılanabilirim bu baskıyla."

    "YAPTIĞIM İŞLERDEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HABERİ VARDI"

    İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün Sağlık Bakanı olduğunu hatırlatan Fırat Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi olduğunu iddia etti. Sarı, "Olan bu insanlara oldu. Biz toplumsal olarak yok edildik. Ben annemin, çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yaptığım işlerden Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tebrik etti beni o zaman." diye konuştu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    "AYNI DÖNEMDE BÜTÜN HASTANELERDEKİ BEBEK ÖLÜM ORANLARI AÇIKLANSIN"

    Avukatlarının baskıdan dolayı ayrıldığını iddia ederek şu an avukatı olmadığını söyleyen Sarı, "Ben meslek hayatım boyunca 15-20 bin yenidoğan yoğun bakım hastası baktım. Benim ölüm oranım Türkiye ortalamasının çok altında. Bu dosya sürecekse Sağlık Bakanlığı da suçludur, gelip 3 vakayla ilgili savunma vermeleri gerekiyor. Aynı dönemde bütün hastanelerdeki bebek ölüm oranları açıklansın." dedi.

    Fırat Sarı, yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini savunarak tahliyesini talep etti.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İlker Gönen ise savunmasında, İstanbul'da her hastanenin danışmanlık hizmeti aldığını söyleyerek örgüt suçlamasını reddetti.

    Mahkeme, bazı sanıkların duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesi ve reddihakim taleplerinin üst mahkemede değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi, yalnızca sanıkların tutukluluğa ilişkin talepleri dinlendi.

    YENİDOĞAN ÇETESİ NEYLE SUÇLANIYOR?

    112 sevk zincirinin dışına çıkarak bebekleri yoğun bakım ünitelerine sevk etmek, SGK'dan fazla para alabilmek için yatış sürelerini uzatmak, ihmal sonucu ölümlerine neden olmak, hastanede kullanılması gereken ilaçları satmak...

    47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davası kapsamında kan donduran suçlamalar var. Dava 18 Kasım'da görülmeye başladı. İlerleyen haftalarda da tüm sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı. Sanıkların büyük bölümü bebek ölümleri ile ilgili suçlamaları reddetti. Zaman zaman suçu birbirlerinin üzerine attılar. Duruşmalarda tape kayıtları ve şüpheli ifadeleri de önemli bir yer tuttu.

    Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı (Takvim Foto Arşiv)

    Yoğun bakımda nöbetçi doktor bulundurulmadığı, işlerin hemşirelere kaldığı, sahte epikiriz raporları yazıldığı tespit edildi.

    FIRAT SARI: BU SİSTEMİ BEN KURMADIM, 'GEL YAP' DEDİLER

    Çetenin elebaşı olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı, ilk duruşmada "Bu sistemi ben kurmadım, gel yap dediler." dedi.

    Bugünkü duruşmanın detaylarını dakika dakika takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM
    09:18 14 Ocak 2025

    YENİDOĞAN ÇETESİNİN AMACI NE? 

    İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

    Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

    Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

    Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

    YENİDOĞAN ÇETESİNDE KİME NE KADAR CEZA İSTENİYOR? 

    İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

    İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

    HASTANELERE KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ 

    Soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ Çorlu'daki bazı hastanelerin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirilmişti.

    "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin başlatılan yeni soruşturma kapsamında, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanmış, 1'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.

    Söz konusu soruşturma sürüyor.

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