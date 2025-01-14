Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Savcı Yavuz Engin’in değiştirilmesi talebine ret!

TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI Söz alan sanık avukatı Burak Mengü, "Bu yapılan, yasalara ve usule aykırıdır. Heyetinizi yeniden reddediyorum." ifadesini kullandı. Bunun üzerine duruşmada tanıkların dinlenmesinden vazgeçen mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini aldı.

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Çetenin ele başı olmakla suçlanan tutuklu sanık doktor Fırat Sarı, dünkü savunmasında yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın da haberi olduğunu iddia etti, dönemin müsteşarının kendisini tebrik ettiğini öne sürdü, hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi, suçlamaları kabul etmedi.

FIRAT SARI: SALONDA BEBEK KATİLİ GÖRMÜYORUM

Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.