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Salim Güran'ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort savunması... "Nevzat'la 2 aydır konuşmuyordum"

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada tutuklu sanıklarlardan amca Salim Güran'ın ifadesi alındı. Nevzat'la 2 aydır konuşmadığını savunan Güran telefonuna indirip sildiği programlarla ilgili de çelişkili ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:36 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 19:50
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort savunması... Nevzat’la 2 aydır konuşmuyordum

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, adliyeye getirildi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar, adliyeye getirildi.

TUTUKLU SANIKLAR HAZIR BULUNDU
Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor. Mahkemede Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın ifadesi alındı.

SALİM GÜRAN İFADE VERİYOR
Son olarak davanın 1 numaralı sanığı Salim Güran'ın ifadesi alınıyor.

Salim GüranSalim Güran

Evli ve 7 çocuğu olduğunu belirten Salim Güran hem çiftçi hem de muhtar olduğunu aylık kazancının 50 bin TL olduğunu söyledi.

Güran, "Sabah erken uyandım tarlaya gittim Saat 10-11 gibi eve geldim Çocuklara size elbise alayım dedim Diyarbakır'a elbise almaya gittik Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu O sırada Nevzat bahçenin içindeydi Ne selam verdim ne de konuştum 2 aydır komuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi) Yolun kenarından geçiyor Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim." iddiasında bulundu.

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

Mahkeme Başkanı: "Telefon görüşmelerini neden sildin?"

Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."

Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."

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