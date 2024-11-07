Salim Güran'ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort savunması... "Nevzat'la 2 aydır konuşmuyordum"

SALİM GÜRAN İFADE VERİYOR
Son olarak davanın 1 numaralı sanığı Salim Güran'ın ifadesi alınıyor.
Salim Güran
Evli ve 7 çocuğu olduğunu belirten Salim Güran hem çiftçi hem de muhtar olduğunu aylık kazancının 50 bin TL olduğunu söyledi.
Güran, "Sabah erken uyandım tarlaya gittim Saat 10-11 gibi eve geldim Çocuklara size elbise alayım dedim Diyarbakır'a elbise almaya gittik Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu O sırada Nevzat bahçenin içindeydi Ne selam verdim ne de konuştum 2 aydır komuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi) Yolun kenarından geçiyor Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim." iddiasında bulundu.
Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?
Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi Şakir başcavuşu 20:18'de aradım
Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?
Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.
Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.
Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.
Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.
Mahkeme Başkanı: "Telefon görüşmelerini neden sildin?"
Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."
Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."