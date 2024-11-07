Salim Güran'ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort savunması... "Nevzat'la 2 aydır konuşmuyordum"

SALİM GÜRAN İFADE VERİYOR

Son olarak davanın 1 numaralı sanığı Salim Güran'ın ifadesi alınıyor.

Salim Güran

Evli ve 7 çocuğu olduğunu belirten Salim Güran hem çiftçi hem de muhtar olduğunu aylık kazancının 50 bin TL olduğunu söyledi.

Güran, "Sabah erken uyandım tarlaya gittim Saat 10-11 gibi eve geldim Çocuklara size elbise alayım dedim Diyarbakır'a elbise almaya gittik Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu O sırada Nevzat bahçenin içindeydi Ne selam verdim ne de konuştum 2 aydır komuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi) Yolun kenarından geçiyor Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim." iddiasında bulundu.