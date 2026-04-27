İRAN'IN TEKLİFİNİ TRUMP EKİBİYLE GÖRÜŞTÜ

ATEŞKES ZORUNLU İLK ADIM

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hasbaya beldesi ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na yakınlığıyla öne çıkan Arkub bölgesinden gelen bir heyeti kabul etti.

Avn, kabulde yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail arasındaki süreçte yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında ABD'ye ateşkesin müzakerelerin ön şartı olduğunu ilk andan itibaren ilettiklerini belirterek, "Ateşkes, müzakereler için ilk ve zorunlu adımdır." dedi.

Bu tutumun 14 ve 23 Nisan'da büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda da yinelendiğini aktaran Avn, ABD Dışişleri Bakanlığının ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara, deniz ve hava saldırıları düzenlemeyeceğinin açıkça yer aldığını vurguladı.

Bunun Lübnan devletinin resmi pozisyonu olduğunu belirten Avn, bunun dışındaki değerlendirmelerin kendilerini bağlamadığını ifade etti.

"SAVAŞA GİDERKEN ULUSAL MUTABAKAT VAR MIYDI?"

Ülkede müzakere kararına yönelik eleştirilere ilişkin ise Avn, "Savaşa giderken ulusal mutabakat var mıydı?" dedi.

Avn, müzakerelere başlanmadan yapılan "teslimiyet" suçlamalarını reddettiklerini ve sonuçların görülmesi gerektiğini dile getirdi.

"EĞER SAVAŞ LÜBNAN İÇİN OLSAYDI DESTEKLERDİK"

Güney Lübnan halkının başkalarının savaşlarının bedelini ödediğini söyleyen Avn, "Eğer savaş Lübnan için olsaydı desteklerdik ancak başkalarının çıkarları için yürütülen savaşları reddediyorum." dedi.

Yürütülen sürecin ihanet olmadığını vurgulayan Avn, asıl ihanetin ülkeyi dış çıkarlar uğruna savaşa sürüklemek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, hedeflerinin İsrail ile savaş halini sona erdirmek olduğunu, bunun da bir ateşkes anlaşması çerçevesinde sağlanabileceğini ve Lübnan'ın "onur kırıcı" bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini sözlerine ekledi.