ERAKÇİ'DEN MEKTUP

ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasında buluşturma çabaları sürerken iki ülke arasında karşılıklı açıklamalarla ateşkes süreci devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Pakistan aracılığı ile ABD’ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiği bildirildi.
NÜKLEER VE HÜRMÜZ
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Umman ziyaretinin ardından ikinci kez Pakistan'a giden Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin yer aldığı bir mektubu Pakistan aracılığı ile ABD’ye iletti.
Erakçi'nin ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile İslamabad’da bir araya geldiği açıklanmıştı.
İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndüğünü bildirmişti. Erakçi’nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilmişti.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.
Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.
ABD/İsrail ile İran arasında yaklaşık iki aydır devam eden savaşta ateşkes sürerken diplomasi adımları büyük darbe aldı. 28 Şubat'ta başlayan ve bölgeye yayılan savaşı sonlandırmak için atılan müzakere adımları bir kez daha sonuçsuz kaldı. Geçtiğimiz gün İran heyeti Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giderek müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumartesi günü İslamabad'da olması beklenen ABD heyeti ise gitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakereleri tek taraflı olarak iptal ettiğini duyurdu. Trump, "Tüm kozlar bizim elimizde" dedi. Gelişmeler üzerine taraflar arasındaki restleşme dili yine sertleşti. Bu gelişmeler üzerine uluslararası haber ajansları çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan temasların çıkmaza girdiğini ve hem Washington'un hem de Tahran'ın pozisyonunu yumuşatmaya istekli görünmediğini bildirdi. Öte yandan görüşmelerin sekteye uğraması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin sürdüğü ve Trump'un ateşkesin uzadığını duyurduğu Lübnan'a yönelik 'şiddetli saldırı' emri verdi.
BASKI VARSA MÜZAKERE YOK
Taraflar arasındaki kilit sorunlardan biri olan Hürmüz Boğazı ve ABD'nin bölgeye yönelik askeri varlığı durumu daha da çıkmaz hale getiriyor. ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere kesinlikle girmeyeceğini ilan etti.
YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan önceki gün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yapmıştı.