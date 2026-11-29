İletişim Başkanı Duran'dan 29 Kasım Filistin mesajı: "Kalıcı barışın yolu işgalin sona ermesinden geçiyor"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda uluslararası toplumun Gazze'deki yıkım karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi. Çifte standartların sona ermesi çağrısında bulunan Duran, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın kararlı iradesi doğrultusunda Filistin halkının haklarını savunmayı sürdüreceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Filistin'de yaşananların yalnızca bir halkın değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini vurgulayan Duran, çifte standartların sona ermesi ve uluslararası hukukun herkes için eşit biçimde işletilmesi gerektiğini belirtti.İletişim Başkanı Duran'dan 29 Kasım Filistin mesajı
"İNSANLIĞIN VİCDANINA YÖNELTİLMİŞ AĞIR BİR SINAV"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Filistin halkının yıllardır işgal, baskı ve sistematik hak ihlalleri altında yaşam mücadelesi verdiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Filistin'de yaşananlar, yalnızca bir halkın maruz bırakıldığı zulüm değil; insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlerimize yöneltilmiş ağır bir sınavdır. Filistin halkı yıllardır işgalin, baskının ve sistematik hak ihlallerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor."
GAZZE'DEN BATI ŞERİA'YA UZANAN ZULÜM
Filistin'in dört bir yanında yaşanan hak ihlallerine değinen Duran, şunları kaydetti:
"Gazze'den Kudüs'e, Batı Şeria'dan Filistin'in dört bir yanına uzanan bu zulüm; bombardımanlardan ağır abluka koşullarına, zorla yerinden edilmelerden yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci terörüne kadar uzanan çok boyutlu bir şiddet sarmalıyla derinleşmektedir."
ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE TEPKİ
Gazze'deki yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun tutumunu eleştiren Duran, şu değerlendirmede bulundu:
"Gazze'de yaşanan ağır yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği ise adaletin evrenselliğini ve uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatmaktadır. Artık temennilerin ötesine geçme, çifte standartları bir kenara bırakma ve uluslararası hukuku herkes için eşit biçimde işletme zamanıdır."
"KALICI BARIŞIN YOLU İŞGALİN SONA ERMESİNDEN GEÇİYOR"
Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için atılması gereken adımları da sıralayan Duran, "Filistin'de kalıcı barışın yolu; işgalin sona ermesinden, adaletin tesisinden ve Filistin halkının meşru haklarının eksiksiz biçimde tanınmasından geçmektedir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE FİLİSTİN'İN HAKLI MÜCADELESİNİ SAVUNMAYI SÜRDÜRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda Türkiye'nin Filistin halkının haklı taleplerini uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdüreceğini belirten Duran, Türkiye'nin adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun savunucusu olmaya devam edeceğini vurguladı.
Duran, mesajını şu sözlerle tamamladı:
"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesine destek olmak, insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır."
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