"Filistin'de yaşananlar, yalnızca bir halkın maruz bırakıldığı zulüm değil; insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlerimize yöneltilmiş ağır bir sınavdır. Filistin halkı yıllardır işgalin, baskının ve sistematik hak ihlallerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor."

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Filistin halkının yıllardır işgal, baskı ve sistematik hak ihlalleri altında yaşam mücadelesi verdiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Filistin'de yaşananların yalnızca bir halkın değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini vurgulayan Duran, çifte standartların sona ermesi ve uluslararası hukukun herkes için eşit biçimde işletilmesi gerektiğini belirtti.

Duran, Filistin'de yaşananların insanlığın vicdanı için ağır bir sınav olduğunu vurguladı. (Foto: AA)

GAZZE'DEN BATI ŞERİA'YA UZANAN ZULÜM

Filistin'in dört bir yanında yaşanan hak ihlallerine değinen Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'den Kudüs'e, Batı Şeria'dan Filistin'in dört bir yanına uzanan bu zulüm; bombardımanlardan ağır abluka koşullarına, zorla yerinden edilmelerden yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci terörüne kadar uzanan çok boyutlu bir şiddet sarmalıyla derinleşmektedir."

ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

Gazze'deki yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun tutumunu eleştiren Duran, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de yaşanan ağır yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği ise adaletin evrenselliğini ve uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatmaktadır. Artık temennilerin ötesine geçme, çifte standartları bir kenara bırakma ve uluslararası hukuku herkes için eşit biçimde işletme zamanıdır."