Mersin'de 600 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu! Brezilya'dan gelen geminin gizli bölmelerinden 136 kilo kokain çıktı
Mersin'de Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik ortak operasyonunda, Brezilya'dan gelen Kamerun bayraklı geminin gizli bölmesinde halatlarla bağlanmış 136 kilogram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan uyuşturucuya el konulurken 4 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eylül ayında gerçekleştirilen operasyonla birlikte toplam 486 kilogram kokain ele geçirildiğini ve uyuşturucunun değerinin 2,1 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı.
Mersin'de uluslararası uyuşturucu şebekelerine bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda Brezilya kalkışlı, Kamerun bayraklı bir gemide 136 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Geminin özel bölmesindeki boşluğa halatlarla bağlanarak gizlenen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon TL olduğu belirlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de eylül ayından bu yana düzenlenen iki operasyonda toplam 2,1 milyar TL değerinde 486 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
GEMİNİN GİZLİ BÖLMESİNDE HALATLARLA BAĞLAMIŞLAR
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaların ardından Brezilya'dan hareket eden Kamerun bayraklı gemiye operasyon düzenlendi. Gemide gerçekleştirilen aramada, özel bölmedeki boşluk kısmına halatlarla bağlanmış halde 136 kilogram kokain bulundu.
Piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan uyuşturucuya el konulurken 4 şüpheli yakalandı.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİKTEN ORTAK OPERASYON
Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Çalışmaya Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Taşucu Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri katıldı.
EYLÜL AYINDA DA 350 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLMİŞTİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin'de eylül ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunu hatırlattı. Brezilya'dan gelen bir geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.
Son operasyonla birlikte iki ayrı çalışmada ele geçirilen kokain miktarı 486 kilograma, yakalanan şüpheli sayısı ise 13'e ulaştı.
Bakan Çiftçi, uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2,1 milyar TL olduğunu bildirdi.
BAKAN ÇİFTÇİ: "ZEHİR TACİRLERİNİN TİCARETİ AKDENİZ'DE KARAYA OTURDU"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uyuşturucu sevkiyatında güzergâh olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Bakan Çiftçi'nin 'Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz'de karaya oturdu' başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:
"Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanlarımızı zehir sevkiyatının adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacağız. Eylül ayında Mersin'de, Brezilya'dan gelen 1 geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin'de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu 2 operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im, ayağınıza taş değdirmesin"
Bakanlık ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere operasyonda görev alan birimlere teşekkür etti.