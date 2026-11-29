Brezilya'dan Mersin'e gelen Kamerun bayraklı gemide uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Foto: DHA)

BAKAN ÇİFTÇİ: "ZEHİR TACİRLERİNİN TİCARETİ AKDENİZ'DE KARAYA OTURDU"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uyuşturucu sevkiyatında güzergâh olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bakan Çiftçi'nin 'Zehir tacirlerinin ticareti Akdeniz'de karaya oturdu' başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:

"Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinin güzergahı, limanlarımızı zehir sevkiyatının adresi haline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacağız. Eylül ayında Mersin'de, Brezilya'dan gelen 1 geminin özel bölmesine gizlenmiş 350 kilogram kokain ele geçirmiş, 9 şüpheliyi yakalamıştık. Bugün yine Mersin'de, kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizin müşterek operasyonuyla 136 kilogram kokain ele geçirdik, 4 şüpheliyi yakaladık. Sadece bu 2 operasyonla uluslararası uyuşturucu şebekelerinin yaklaşık 2,1 milyar TL değerindeki 486 kilogram kokainine el koyduk. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri iyi bilsinler ki dünyanın öbür ucundan getirdiğiniz zehri hangi gemiye yükler, nereye gizlerseniz gizleyin, sizi bulacak ve adalete teslim edeceğiz. Operasyonu koordine eden Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm personelimizi gönülden tebrik ediyorum. Rabb'im, ayağınıza taş değdirmesin"