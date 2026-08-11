Gülistan Doku dosyasında gizemli detay! Kaybolduktan 3 gün sonra hesabına girildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. Cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeni bilirkişi raporları ile gündemde.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı 120 sayfalık teknik rapor dikkat çekiyor.

HESABI 12 SAAT AKTİF KALDI

Söz konusu raporun en dikkat çeken kısımlarından biri ise Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra (8 Ocak 202) saat 08.47'de Instagram hesabına giriş yapılması oldu. Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabı saat 18.18'e kadar aktif kaldı. Ortaya çıkan bu detay, "Yedek SIM kart çıkarılmadan önce telefon kimin elindeydi?" konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Gülistan Doku kaybolduktan 3 gün sonra sosyal medya hesabına giriş yapıldığı tespit edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

2. KEZ GİRİŞ YAPILDI

Kriminal raporun bir başka ayrıntısına göre, 17 Ocak 2020 saat 21.23'te Gülistan Doku'nun Instagram hesabına bu kez farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı cihazlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleştiği belirtilen girişler, soruşturmadaki şüpheleri artırıyor.

"BEN YAPMADIM" DEDİ

Soruşturmada öne çıkan başlıklardan bir diğeri ise eski Vali Tuncay Sonel ile tutuklu polis Gökhan Ertok arasındaki dikkat çekici irtibat oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabındaki şüpheli girişleri sorması üzerine ifade veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını iddia etti.

Ertok, ifadesinde, "Bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum" cümlelerini kullandı. Ayrıca Ertok, SIM kart kendisine ulaştıktan sonra Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yaptığını belirterek, daha önce hesaba kesinlikle girmediğini öne sürdü.

"BUNUN KONUMUNA BİR BAK"

Ancak Ertok'un ifadesindeki bir başka detay soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Ertok, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını kendisine vererek "Bunun konumuna bir bak" dediğini ifade etti.

"TELEFON KİMİN ELİNDEYDİ?"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yedek SIM kart işlemleri henüz yapılmadan önce Gülistan Doku'nun telefonunun şüphelilerin elinde olduğunu belirtti.

Avukat Çimen'in iddiası, kaybolduktan günler sonra Doku'nun sosyal medya hesabında tespit edilen girişlerle birlikte değerlendirildiğinde, "Telefon kimdeydi, hesaba kim girdi?" sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

POLNET'TE "GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?" SORGUSU

Soruşturma dosyasındaki bir başka ayrıntı ise tutuklu eski polis Gökhan Ertok'un, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başka bir polis memuru K.D. adına POLNET sistemi üzerinden "Gülistan Doku kimdir?" şeklinde sorgulama yaptığı da iddialar arasında yerini aldı.

Dosyaya giren her yeni dijital delil, Gülistan Doku olayındaki karanlık sis perdesini adım adım aralıyor.

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