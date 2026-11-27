UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşanan olayların yankıları sürerken, kentte bu kez Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencileri hedef alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batum'da eğitim gören iki Türk öğrenci, akşam saatlerinde şehirde dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü grubun sözlü müdahalesiyle karşılaştı. Gençlerin yanına yaklaşan grup, boyunlarında bulunan Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi.

ATKILARINI VERMEYİNCE SALDIRIYA UĞRADILAR

Batum Hilton Oteli yakınlarında yaşanan olayda, Türk öğrenciler Beşiktaş atkılarını çıkarmayı ve gruba vermeyi reddetti. Bunun üzerine saldırganlar, iki genci darbetmeye başladı. Çıkan arbede sırasında öğrencilerden biri omzundan bıçaklanarak yaralandı.