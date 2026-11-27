Batum'da Beşiktaş taraftarlarına bir saldırı daha! Türk üniversite öğrencisini bıçakladılar
Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesinin yankıları sürerken yeni bir saldırı yaşandı. Üniversite eğitimi için kentte bulunan iki Türk genci, Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını isteyen bir grubun saldırısına uğradı. Bir öğrenci yaralanırken Türk Başkonsolosluğu Gürcü makamlarıyla temasa geçti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşanan olayların yankıları sürerken, kentte bu kez Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencileri hedef alındı.
Edinilen bilgilere göre, Batum'da eğitim gören iki Türk öğrenci, akşam saatlerinde şehirde dolaştıkları sırada 3-4 kişilik Gürcü grubun sözlü müdahalesiyle karşılaştı. Gençlerin yanına yaklaşan grup, boyunlarında bulunan Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi.
ATKILARINI VERMEYİNCE SALDIRIYA UĞRADILAR
Batum Hilton Oteli yakınlarında yaşanan olayda, Türk öğrenciler Beşiktaş atkılarını çıkarmayı ve gruba vermeyi reddetti. Bunun üzerine saldırganlar, iki genci darbetmeye başladı. Çıkan arbede sırasında öğrencilerden biri omzundan bıçaklanarak yaralandı.
YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırıyı fark eden otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, omzundan bıçaklanan Türk öğrenciye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN BATUM BAŞKONSOLOSLUĞU DEVREYE GİRDİ
Türk üniversite öğrencilerine yönelik saldırının ardından Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de harekete geçti. Diplomatik yetkililerin olayla ilgili Gürcü makamlarıyla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.