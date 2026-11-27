Gençlere çip tasarımı ve otonom sürüş eğitimi: Milli Teknoloji Uzmanlık Programları'na başvuru için son gün 20 Aralık!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında Milli Teknoloji Uzmanlık Programları düzenleneceğini belirtti. Bakan Kacır, söz konusu programlar için başvuruların 20 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu belirtti.
MİLLİ TEKNOLOJİ UZMANLIK PROGRAMLARI İÇİN SON BAŞVURU 20 ARALIK
Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu programın, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütüldüğünü bildiren Kacır, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olacak gençlerimizi Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla yetiştiriyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı gençlerimizi bekliyor. Son başvuru 20 Aralık."
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel