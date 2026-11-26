Bakan Şimşek konuşmasında SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını duyurdu.

Bakan Şimşek borsada manipülasyona yapay zeka önlemi getirileceğini duyurdu. (Fotoğraf: AA)

İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları

"Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak.

Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır."