SPK'da yapay zeka dönemi! Manipülasyona karşı erken uyarı sistemi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısında sermaye piyasalarına yönelik yeni adımı açıkladı. Şimşek, SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bakan Şimşek konuşmasında SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını duyurdu.Sermaye piyasalarında yapay zeka dönemi
İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları
"Sermaye Piyasası Kurulunun işlemlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak.
Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır."