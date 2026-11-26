Şile Belediyesi davasında ara karar! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 5 sanığa tahliye
Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verirken 6 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada 12'nci duruşma görüldü.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla 53 sanığın yargılandığı duruşma, Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle konferans salonunda görülen duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.
ŞİLE BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 53 SANIK YARGILANIYOR
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış ve 4 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.
Suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken bunlardan 15'i tutuklandı. Üçüncü dalga operasyon ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirildi.
Hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
FESTİVALİN SUNUCUSU MUTLU ULUSOY TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada Şile Bezi Festivali'nde sunuculuk yapan Mutlu Ulusoy tanık olarak dinlendi. Festivaldeki ücreti ve belediyedeki kısa süreli görevine ilişkin bilgi veren Ulusoy, toplam 180 bin lira aldığını belirtti.
Ulusoy, "ben festivalde günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi. Şile Belediyesinde 25 günlük bir görev yaptım. Benim belediyeye işe girişim 25 günlük falan yatan maaşım 20'li rakamlardı denedik yapamadım ve istifa ettim. Böyle işler bana Koşan Adam Firma tarafından Berkant beyden geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana paslamaya çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum. Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür beyden yardım istemiştim. Arif Sevik'i Şile Bezi Festivali organizasyondan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım" dedi.
Tutuklu sanık Berkant Acil'in, Çatalca'da çalıştığı dönemde belediyeye kimin fatura kestiğini bilip bilmediğine ilişkin sorusuna ise Ulusoy, "hayır bilmiyorum" yanıtını verdi.
BERKANT ACİL İLE BİRLİKTE 5 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya, iş insanı Murat Özdemir, Arif Sevik ile Tonguç Çoban'ın tahliyesine karar verdi.
Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı, Evren Buçan ve Tuncay Tolga Özçakmak'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Öte yandan Ahbap soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın tutukluluğunun devam edeceği öğrenildi. Duruşma 15 Şubat'a ertelendi.
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