"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "irtikap" , "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla 53 sanığın yargılandığı duruşma, Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle konferans salonunda görülen duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Hazırlanan iddianamede Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap" , "resmi belgede sahtecilik" , "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" , "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" , "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FESTİVALİN SUNUCUSU MUTLU ULUSOY TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada Şile Bezi Festivali'nde sunuculuk yapan Mutlu Ulusoy tanık olarak dinlendi. Festivaldeki ücreti ve belediyedeki kısa süreli görevine ilişkin bilgi veren Ulusoy, toplam 180 bin lira aldığını belirtti.

Ulusoy, "ben festivalde günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi. Şile Belediyesinde 25 günlük bir görev yaptım. Benim belediyeye işe girişim 25 günlük falan yatan maaşım 20'li rakamlardı denedik yapamadım ve istifa ettim. Böyle işler bana Koşan Adam Firma tarafından Berkant beyden geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana paslamaya çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum. Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür beyden yardım istemiştim. Arif Sevik'i Şile Bezi Festivali organizasyondan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım" dedi.

Tutuklu sanık Berkant Acil'in, Çatalca'da çalıştığı dönemde belediyeye kimin fatura kestiğini bilip bilmediğine ilişkin sorusuna ise Ulusoy, "hayır bilmiyorum" yanıtını verdi.